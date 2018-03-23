В Башкирии коммунисты и «яблочники» заявили, что не признают итоги выборов

- На тех участках в Уфе, где у нас был четкий контроль и где мы добились занесения истинных результатов в протокол, реальная явка составила менее 53%, — заявил в интервью порталу «Idel.Реалии» начальник штаба Явлинского Эдуард Поляков. — Далее, как известно, имеются многочисленные свидетельства широчайшего использования административного ресурса — принуждения работников организаций, студентов и к участию в выборах и к голосованию за определенного кандидата – за Путина. Огромные возможности для фальсификаций также дало такое "нововведение", как возможность голосовать по месту пребывания, открепившись от участка по месту проживания. Наконец, была организована, как известно, массовая засылка на участки фальшивых наблюдателей. При таких условиях, мы не можем признать эти выборы ни честными, ни прозрачными, ни легитимными.