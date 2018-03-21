mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В уфимском планетарии рассказали о наступлении магнитных бурь

21 марта 2018, 09:45
До 26 марта землю ждут геомагнитные бури.

На сайте Уфимского планетария появилась информация о двух неделях магнитных бурь, которые продлятся до 26 марта.

Первая такая буря состоялась 18 марта, в момент вхождения Земли в плотный плазменный поток, вторая ожидается 22 марта и третья— 26 марта 2018 года. После этого магнитные возмущения должны сойти на нет.

В целом, прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды. В результате, заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом, 2017 году, на стадии перехода в солнечный минимум.

Полный список геомагнитных событий, ожидающихся в ближайшие две недели, приведен ниже:

21 марта 2018 года — отдельные геомагнитные возмущения;

22 марта 2018 года — магнитная буря;

26 марта 2018 года — магнитная буря.

Материалы по теме
В Главархитеткуре Уфы назвали концепцию перестройки планетария «крайне сырой»Видео: В Уфе испуганная лошадь с людьми врезалась в планетарийУфимцы смогут посмотреть на солнце в планетарии 18 марта
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48