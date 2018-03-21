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В Башкирии утвердили максимальный размер платы за детский сад

21 марта 2018, 17:18
Самым дорогим городом для родителей с маленькими детьми стала Уфа.

На официальном портале правовой информации опубликован документ, согласно которому, в Башкирии повысился максимальный размер платы за детские сады на 3 процента.

Как прежде, самым дорогим городом для дошколят остается столица – в ней плата за детсад может вырасти с с 2 646 рублей до 2 730, в Стерлитамаке – с 2 376 до 2 452, Сибае – с 1911 до 1 972, Салавате – с 2 205 до 2 275, Нефтекамске – с 2 079 до 2 145, Межгорье – 2 005 до 2 069. В Уфимском районе верхний порог оплаты установлен на уровне 2 526 рублей (было 2 448 рублей).

Самая невысокая плата за детский сад среди районов установлена в Зилаирском районе (1104 рублей в месяц), среди городов – в Агидели (1787 рублей в месяц).

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