В Башкирии утвердили максимальный размер платы за детский сад

Как прежде, самым дорогим городом для дошколят остается столица – в ней плата за детсад может вырасти с с 2 646 рублей до 2 730, в Стерлитамаке – с 2 376 до 2 452, Сибае – с 1911 до 1 972, Салавате – с 2 205 до 2 275, Нефтекамске – с 2 079 до 2 145, Межгорье – 2 005 до 2 069. В Уфимском районе верхний порог оплаты установлен на уровне 2 526 рублей (было 2 448 рублей).