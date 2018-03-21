В Башкирии на развитие торговли выделят 370 млн рублей

Глава РБ также в своей речи поднял вопрос монополизма ритейла. По его мнению, сегодня “монополизм в торговле зашкаливает”. Хамитов отметил, что от сетевиков республика получает налоги немного, несмотря на их многомиллиардные обороты. Как выход, глава республики предлагает развивать малый и средний бизнес, магазины в шаговой доступности.