В Уфе после убийства трех человек был выявлен большой коммунальный долг

- И таких квартир у нас не одна, и не сто, и не тысяча, - заявил Ирек Ялалов. – К сожалению, немало горожан являются должниками за ЖКУ и, по сути, паразитируют на соседях, которые исправно вносят платежи. И ладно если бы, допустим, то была многодетная семья, которая испытывает реальные материальные затруднения. А то ведь бывает, что человек разъезжает на джипе за пять миллионов рублей и при этом имеет долг по квартплате в 300 тысяч. Уважаемые журналисты, где ваши репортажи на эту тему?