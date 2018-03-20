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В Уфе после убийства трех человек был выявлен большой коммунальный долг

20 марта 2018, 10:32
Мэр Уфы потребовал усилить работу с неплательщиками.

Сегодня, 20 марта, на оперативке в администрации Уфы неожиданный поворот приняла обсуждение темы коммунальных долгов. Глава города Ирек Ялалов привел криминальный пример, который выявил серьезную задолженность по коммунальным платежам.

По его сведениям, недавно в столице были обнаружены тела трех погибших люде в сгоревшей квартире, которая предположительно была сожжена с целью скрыть следы преступления. При дальнейшем разбирательстве оказалось, что за хозяевами квартиры числится долг за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в сумме 240 тысяч рублей.

- И таких квартир у нас не одна, и не сто, и не тысяча, - заявил Ирек Ялалов. – К сожалению, немало горожан являются должниками за ЖКУ и, по сути, паразитируют на соседях, которые исправно вносят платежи. И ладно если бы, допустим, то была многодетная семья, которая испытывает реальные материальные затруднения. А то ведь бывает, что человек разъезжает на джипе за пять миллионов рублей и при этом имеет долг по квартплате в 300 тысяч. Уважаемые журналисты, где ваши репортажи на эту тему?

По данным мэрии, сбор коммунальных платежей в Уфе составляет 92%. В феврале в столице было начислено за ЖКУ 1 млрд 263 млн рублей, а уплачено 1 млрд 165 млн рублей. Это на один процент больше, чем за такой же период прошлого года. Глава города отметил, что первые месяца нового года являются традиционно сложными в плане сбора коммунальных платежей по объективным причинам.

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