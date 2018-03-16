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Привет, Уфа, с Челябой другая игра: Витя АК-47 спел об игре “СЮ-Трактор”

16 марта 2018, 21:55
Известный рэп-исполнитель Витя АК-47 посвятил проморолик к полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции “Салават Юлаев – Трактор”.

Песня получилась вариацией популярного рекламного ролика Азино777. Оригинал видеоролика в Ютубе бьет рекорды – восемь миллионов просмотров.

“Белый мишка в черной майке –

Трактор, встречайте.

Зарубится с куницей

В неслабой схватке.

Трактор против “Салават Юлаев” –

Кто будет в финале? – задается вопросом Витя.

Напомним, “Салават Юлаев” накануне обыграл омский “Авангард” и вышел в полуфинал. Сегодня уфимская команда встретилась с челябинским “Трактором". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу челябинцев.

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