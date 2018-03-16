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«Салават Юлаев» проиграл первую игру в серии плей-офф с «Трактором»
Сюжеты:
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«Салават Юлаев» проиграл первую игру в серии плей-офф с «Трактором»

Сегодня, 21:46СпортМарат ЛутфрахмановФото: Марат Лутфрахманов/ Mkset.ru
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