«Салават Юлаев» проиграл первую игру в серии плей-офф с «Трактором»

Сегодня на «Уфа-Арене» стартовала новая серия хоккейного клуба «Салават Юлаев». В полуфинале конференции «Восток» уфимцы принимают челябинский «Трактор».

Гости закончили свою серию матчей с «Нефтехимиком» раньше юлаевцев – уложились в 5 игр и имели больше времени на отдых и подготовку, однако на стороне подопечных Эркки Вестерлунда стабильный игровой тонус и положительные эмоции от выигранного решающего седьмого матча противостояния с «Авангардом».

Какой фактор будет решающим, мы узнаем совсем скоро.

Состав «Салавата Юлаева» на игру:

Капитан: Илья Зубов. Ассистенты: Энвер Лисин, Григорий Панин. Скривенс (Кареев) Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен Логинов - Ларсен Макаров - Зубов - Лисин Арзамасцев - Гончаров Ткачев - Саюстов - Бурдасов Панин - Осипов Солодухин - Коротков - Майоров Елизаров – Кузьмин

Стартовое вбрасывание выиграли гости, однако юлаевцы забрали шайбу и сильный пас вперед оказался в итоге пробросом. Никто не бежит с места в карьер, идет разведка.

Мощный щелчок Максима Гончарова – Францоуз на месте. Челябинцы пользуются ошибками хозяев и несколько раз угрожали воротам Скривенса Наши ребята в ответ также провели неплохую атаку.

А затем уже пошли вперед гости и открыли счет в матче и серии – 0:1. Автор гола Артем Пеньковский. Петров из-за ворот в окружении троих соперников выполнил передачу на пятачок, Пеньковский остался совсем один и уверенно отправил шайбу между ног Скривенсу.

Челябинцы играют значительно спокойнее уфимцев, придерживаются системы. У уфимцев больше ошибок, но порой возникают резкие острые выпады и голевые моменты. Посмотрим, что станет эффективнее в итоге.

Прижали юлаевцы гостей – но дожать не получается. Выход Майорова один на один – мимо! Прорвался Энвер Лисин, бросил – шайба в ловушке у голкипера. Пристреливаются уфимцы, но пока не могут попасть так, чтоб попасть в нужное место в нужное время.

За минуту до конца периода удаляется Игорь Макаров – «Трактор» в большинстве и создает кучу малу на пятачке – за 2 секунды до сирены промахнулся челябинец по шайбе и упустил возможность забить гол. Перерыв.

Вторая двадцатиминутка начинается при численном неравенстве, и вскоре «Трактор» увеличивает свое преимущество: юный талант Виталий Кравцов пополняет свой бомбардирский счет. 0:2, но все еще поправимо.

Тем более скоро удаляют челябинца Максима Якуценю. Но не могут пока юлаевцы поймать свою удачу. Соперник играет четче и спокойнее – эмоциональные наскоки уфимцев пока не приносят голов.

Опять зажали зеленые черно-белых в зоне, но тщетны их усилия. Не хватает решающего усилия, какой-то искры зеленого пламени, чтобы прожечь челябинскую защиту. Не сказать, что гости показывают, что-то выдающееся на льду – просто подопечные Эркки Вестерлунда не раскачаются никак.

Ну вот, следуют опаснейшие броски, эмоциональный накал возрастает, и, наконец, атака уфимцев завершается голом! 1:2. С передачи Линуса Умарка шайбу забросил наш капитан Илья Зубов. Ну что же, начало положено, главное – на этом не останавливаться…

Получает 10 минутный штраф Лисин – наверное, сказал пару ласковых слов арбитру, хорошо, что команды остаются в равных составах.

Хорошая атака юлаевцев закончилась прицельным щелчком – Францоуз ловит шайбу ловушкой. Лихо проводят юлаевцы концовку периода, но гости держатся. Не хватает буквально сантиметров до успеха – вот шайба прошла чуть выше перекладины! Но нет – звучит сирена, будем ждать заключительный игровой отрезок.

Начинается третий период, и уже челябинцы контролируют шайбу в нашей зоне. Наши ответили натиском – следует удаление в составе «Трактора» . На реализацию вышла четверка Умарка плюс Ткачев.

Такие моменты были у юлаевцев – ну не хватает чего-то! В полном составе челябинцы. Все равно уфимцы жмут на соперника, периодически создавая остроту – гости в основном отбрасываются.

14 минут еще до сирены. «Трактор» перехватил инициативу, тоже идут неприятные броски и прострелы на пятак. Вот Умарк выскочил один на вратаря – не дали ему прицельно бросить…

Бросок – потерял щайбу вратарь гостей, но добить никто не смог… Красиво юлаевцы разыгрывают шайбу, а забить никак не удается.

За 8 минут до конца периода обоюдное удаление за потасовку. Играем 4 на 4. Который раз сходит шайба с крюка в решающий момент у уфимцев.

Полные составы – вышли отдохнувшие штрафники. Да, похоже «Салавату» не хватает свежести и концентрации. «Трактор» пользуется этим и при первой возможности старается повозить шайбу в нашей зоне.

Еще одно удаление у гостей – шанс, который уже нужно использовать… Хорошо разыгрывают, но нет заключительного убойного броска. Да, упустили и эту возможность – осталось 2,5 минуты до сирены.

И тут же два броска по нашим воротам. Опасно атаковали наши хоккеисты – возникает небольшая драка у ворот Францоуза. Арбитры никого не наказывают.

1 минута и 9 секунд до конца. У нас пустые ворота, 30 секунд! Чуть не завели, не затолкали юлаевцы, но – не судьба… Итак первый матч проигран со счетом 1:2.