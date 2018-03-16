«Нулевой электорат» интересуется политикой. Теперь надо в ней участвовать

Но как бы такие «радужные» перспективы не сыграли злую шутку с ожиданиями избирателей. В мировой истории не раз случалось, когда из-за пассивности большинства, включающего молодёжь, громко заявляло о себе меньшинство. А ведь это молодёжь должна наделять влиянием в политике того или иного кандидата. Даже если его и не изберут.