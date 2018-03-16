Министра МВД Башкирии наградили госнаградой «За заслуги перед Отечеством»

Известно, что в Чите при нем был ликвидирован Центральный отдел полиции, закрыты несколько дежурных частей в районах края. В 2013 году он уволил сотрудников ГИБДД Забайкальского края, которые нелегально выдавали водительские права гражданам, которые не проходили обучение в автошколе и не сдавали экзамены. В 2015 году он уволил группу сотрудников, которые незаконно зарегистрировали около сотни автомобилей-конструкторов.