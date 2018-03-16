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Министра МВД Башкирии наградили госнаградой «За заслуги перед Отечеством»

16 марта 2018, 12:30
Генерал-майор полиции Роман Деев получил ее из рук главы МВД страны Владимира Колокольцева.

Медаль вручили Роману Дееву на расширенном заседании коллегии МВД России, которое состоялось 27-28 февраля в Москве. Награду Роман Деев получил по указу президента Владимира Путина за положительные результаты оперативно-служебной деятельности подразделения, возглавляемого Романом Викторовичем.

В этот же день глава МВД России Владимир Колокольцев вручил руководителю МВД Башкортостана награды за III место регионального ведомства в Спартакиаде МВД России по служебно-прикладным видам спорта 2017 года по первой группе среди территориальных органов. Генерал полиции вручил Роману Дееву Почетную грамоту и призовой Кубок.

Напомним, в 2017 году генерал-майор полиции Роман Деев прибыл на службу в Башкирию из Забайкальского края, где работал с 2012 года.

Известно, что в Чите при нем был ликвидирован Центральный отдел полиции, закрыты несколько дежурных частей в районах края. В 2013 году он уволил сотрудников ГИБДД Забайкальского края, которые нелегально выдавали водительские права гражданам, которые не проходили обучение в автошколе и не сдавали экзамены. В 2015 году он уволил группу сотрудников, которые незаконно зарегистрировали около сотни автомобилей-конструкторов.

На время службы Деева в Забайкалье пришлось введение ограничений продажи алкоголя в регионе, появление камер видеофиксации нарушений ПДД, борьба с заявлениями о существовании молодёжного движения АУЕ в регионе, члены которого собирают деньги в школах и детдомах для передачи их заключённым.

Практически сразу после своего назначения в Башкирию Деев отчитал двух сотрудников УСБ, которые в День Победы в 2017 году провели публичное задержание инспектора ГИБДД.

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