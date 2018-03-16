Лидер КПРФ Башкирии о поддельных подписях штаба Грудинина: Это провокация!

О том, что в КПРФ заявили о подделке подписей трех доверенных лиц Павла Грудинина в республике, написали «Эхо Москвы в Уфе». По данным регионального отделения партии, как минимум в 25 участковых комиссиях Уфы места членов УИК от Павла Грудинина получили незнакомые штабу кандидата люди. Это зафиксировано в Калининском, Октябрьском, Советском районах Уфы. Подо всеми уведомлениями стояли подписи Владислава Кучина, Рустама Хафизова и Яна Двинского. Доверенные лица отрицают подлинность этих подписей.