mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе задержали наркоторговца с двумя килограммами «синтетики»

15 марта 2018, 09:53
Наркотическое вещество обнаружили в квартире задержанного.

У 33-летнего жителя Сипайлово в Уфе полицейские обнаружили и изъяли из сумки три пакетика с наркотическим средством синтетического происхождения, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

При обыске его квартиры изъяли более двух килограммов наркотического вещества. Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Материалы по теме
Жених и невеста отправились в ЗАГС с огромными дозами наркоты в свадебных нарядахВ Уфе раскрыли домашнюю лабораторию, в которой изготавливали наркотикВ Уфе мужчина пытался продать более 2 килограммов синтетического наркотика
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48