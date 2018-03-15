В Уфе ректора МГУ приняли в почетные профессоры БГПУ

- Заодно мы могли бы обсудить тематику наших университетов, посмотреть их. И наши университеты подтянулись бы в известном смысле, мы бы помогли и с материальной точки зрения. По внутреннему содержанию университеты у нас неплохие. Одним словом, сделали бы такое хорошее, доброе дело и двинули бы идеологию Союза ректоров сюда, в республики, субъекты Федерации, - сказал в ходе встречи глава Башкирии.