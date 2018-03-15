УРАЛСИБ занял 17 место в рэнкинге российских банков «Интерфакс-100»

В том числе была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена большая работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. Это позволило серьезно нарастить объемы бизнеса, которые по ключевым для Банка направлениям увеличились в несколько раз. По итогам 2017 года Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган назван лучшим банкиром России – по версии портала Банки.ру.