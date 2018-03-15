УРАЛСИБ занял 17 место в рэнкинге российских банков «Интерфакс-100»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занял 17 место по объему активов в списке крупнейших российских банков, согласно рэнкингу "Интерфакс-100", подготовленному Интерфакс-ЦЭА по итогам 2017 года.
Также Банк УРАЛСИБ по итогам 2017 года занимает 16 место в рэнкинге "Интерфакс-100" по размеру собственного капитала – 55,9 млрд рублей. Позиции УРАЛСИБа в рэнкинге обусловлены результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. В течение2016-2017 гг. в Банке УРАЛСИБ были реализованы стратегические инициативы, направленные на развитие и повышение рентабельности бизнеса.
В том числе была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена большая работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. Это позволило серьезно нарастить объемы бизнеса, которые по ключевым для Банка направлениям увеличились в несколько раз. По итогам 2017 года Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган назван лучшим банкиром России – по версии портала Банки.ру.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 476 банкоматов, 526 платежных терминалов и 23 164 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.