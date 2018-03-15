Спикер парламента Башкирии публично выразил свое отношение к Сталину

- Лично я не вижу острой необходимости в принятия подобного закона. Не вижу вокруг сколь-либо бросающейся в глаза сталинизации. В то же время допускаю, что такая точка зрения имеет право на существования. Поэтому хотел бы обсудить необходимость подобного запрета, - сообщил Константин Толкачев и предложил жителям региона высказаться на обозначенную тему.