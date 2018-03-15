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Спикер парламента Башкирии публично выразил свое отношение к Сталину

15 марта 2018, 14:26
Константин Толкачев высказался об увековечении памяти Иосифа Сталина.

Глава башкирского регионального парламента Константин Толкачев опубликовал в соцсетях свое мнение о проекте федерального закона «О запрете увековечения памяти Сталина», который поступил на рассмотрение в комиссию совета законодателей, по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, которую он возглавляет.

Законопроект подготовлен законодательным собранием Санкт-Петербурга. В нем предлагается ввести на территории всей страны запрет на установку памятников, бюстов, обелисков, мемориальных досок не только с изображением Иосифа Сталина, но и даже с его упоминанием.

Авторы законопроекта настаивают, что фамилию Сталина недопустимо использовать в наименованиях географических объектов, автодорог и железных дорог, улиц, мостов, площадей и так далее. Также предлагается запретить официально отмечать праздники и памятные даты, связанные с именем Сталина, издавать за счет бюджета или на средств ГУП любую печатную и аудиовизуальную продукцию, в которой положительно оценивалась бы деятельность Сталина.

- Лично я не вижу острой необходимости в принятия подобного закона. Не вижу вокруг сколь-либо бросающейся в глаза сталинизации. В то же время допускаю, что такая точка зрения имеет право на существования. Поэтому хотел бы обсудить необходимость подобного запрета, - сообщил Константин Толкачев и предложил жителям региона высказаться на обозначенную тему.

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