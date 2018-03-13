В Уфе спустя 10 лет долгостроя начала работать Затонская ТЭЦ

13 марта «Интер РАО» ввело в эксплуатацию Затонскую ТЭЦ электрической мощностью 440 МВт и тепловой в 290 Гкал, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Объект начали строить еще в 2008 году, но «заморозили» в 2010 и возобновили строительство лишь в 2012 году после разделения «Башкирэнерго» на генерирующие мощности. Объем вложений в проект превысил 22 миллиарда рублей, включая НДС.
Столь крупные электростанции не вводились в эксплуатацию с 70-х годов прошлого века, заявил председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.
Рустэм Хамитов отметил, что ТЭЦ позволит ликвидировать дефицит мощности в уфимском энергоузле и обеспечить надежное энерго- и теплоснабжение Уфы и прилегающих территорий.