mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе спустя 10 лет долгостроя начала работать Затонская ТЭЦ

13 марта 2018, 16:02
Уфимский долгострой ввело в эксплуатацию «Интер РАО».

13 марта «Интер РАО» ввело в эксплуатацию Затонскую ТЭЦ электрической мощностью 440 МВт и тепловой в 290 Гкал, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Объект начали строить еще в 2008 году, но «заморозили» в 2010 и возобновили строительство лишь в 2012 году после разделения «Башкирэнерго» на генерирующие мощности. Объем вложений в проект превысил 22 миллиарда рублей, включая НДС.

Столь крупные электростанции не вводились в эксплуатацию с 70-х годов прошлого века, заявил председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Рустэм Хамитов отметил, что ТЭЦ позволит ликвидировать дефицит мощности в уфимском энергоузле и обеспечить надежное энерго- и теплоснабжение Уфы и прилегающих территорий.

Материалы по теме
Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили строящуюся Затонскую ТЭЦЗапуск Затонской ТЭЦ в Уфе откладывается
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48