Расследование дела о пытках в полиции Башкирии продлили на один месяц

- Несмотря на то, что в ходе расследования уголовного дела следователь Гиниатуллин допросил участников событий той ночи, провел очные ставки между потерпевшим и полицейскими, в ходе которых Радик Даутов указал на своих обидчиков, получил результаты судебно-медицинской экспертизы, а также провел иные следственные действия – подозреваемых в этом деле пока нет,– говорит юрист Комитета против пыток Евгений Литвинов. – Надеемся, что результаты дополнительных экспертиз, в том числе, касающихся механизма образования телесных повреждений, помогут следователю в ближайшее время определиться с кругом подозреваемых».