Дело о пытках в полиции Башкирии рассмотрят в суде в особом порядке

- Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением представляет собой упрощенную процедуру, при которой рассмотрение уголовного дела проводится без исследования и оценки доказательств, собранных по делу, - говорится в сообщении. - Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Напомним, Юмагулов обратился за помощью к Комитету еще в мае этого года. Тогда он сообщил, что 4 апреля к нему домой пришли двое сотрудников полиции и предложили, якобы в рамках планового мероприятия по выявлению наркоманов, проехать с ними в наркологический диспансер для сдачи анализов. Денис согласился, однако уже в пути понял, что ведут его в отдел полиции. Уже в отделении на него попытались «повесить» дело о краже в местном магазине «Мачо». Когда мужчина отказался, на него начали оказывать давление, а после — избивать.