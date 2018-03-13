Как готовятся к выборам 18 марта штабы кандидатов в Башкирии

- Мы готовы к выборам, - рассказал Медиакорсети депутат Госдумы Иван Сухарев. – Наш плюс в том, что мы работаем постоянно, а не от выборов к выборам. Например, у нас есть «Карта добрых дел», из которых видно, кому и чем мы помогли.