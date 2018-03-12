mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Под Уфой закрыли реабилитационный центр, где круглосуточно жили 10 человек

12 марта 2018, 15:13
Он располагался в арендованном доме села Шмидтово.

По иску прокуратуры Уфимского района суд вынес решение о прекращении деятельности реабилитационного центра ООО «Светлая жизнь», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В центре, где круглосуточно располагались 10 человек, не была должным образом организована противопожарная безопасность, что запрещено законом.

Кроме того, у центра не было плана эвакуации, не был проведен противопожарный инструктаж.

Из-за того, что пребывание в данном учреждении граждан было небезопасно для их жизни и здоровья, прокурор района в судебном порядке потребовал запрета незаконной деятельности.

Суд удовлетворил исковое заявление. В настоящее время деятельность центра прекращена.

Напомним, 15 марта 2016 года в Стерлитамаке погибли 12 членов реабилитационного центра «Содействие».

Материалы по теме
В Башкирии построят реабилитационный центр для детей В Уфе прокуратура закрыла незаконный реабилитационный центрВ Башкирии заживо сгорели двое мужчин
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48