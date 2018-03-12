Под Уфой закрыли реабилитационный центр, где круглосуточно жили 10 человек

По иску прокуратуры Уфимского района суд вынес решение о прекращении деятельности реабилитационного центра ООО «Светлая жизнь», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В центре, где круглосуточно располагались 10 человек, не была должным образом организована противопожарная безопасность, что запрещено законом.