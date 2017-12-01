В Башкирии заживо сгорели двое мужчин

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Следователи начали проверку.
30 ноября в Чишмах произошел пожар, после тушения которого в одной из комнат квартиры обнаружили тела хозяина квартиры 1950 года рождения и неустановленного мужчины, сообщили в следственном комитете республики.
Сейчас устанавливается личность второго погибшего. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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