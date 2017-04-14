В Башкирии построят реабилитационный центр для детей

Об этом рассказал глава региона Рустэм Хамитов.

В Башкирии в следующем году могут приступить к строительству реабилитационного центра для детей с отклонениями, с проблемами по здоровью. Об этом на встрече с детским омбудсменом России Анной Кузнецовой рассказал глава региона Рустэм Хамитов.

Он пояснил, что центр будет строиться на бюджетные ресурсы. Проект уже готов.

- Мы долгое время обсуждали его (проект – прим. ред.) с федеральным правительством, просили совсем немного денег – порядка 100-150 млн рублей на софинансирование. Пока решения нет, поэтому мы будем строить сами, - сказал глава региона.

Завершить строительство планируется к 2020 году. Рядом с реабилитационным центром планируется построить гостиницу для родителей.

- Эта работа нужна. У нас сегодня реально хорошего, современного реабилитационного центра нет. Площадку подберём, есть у нас, где строить: в Уфе, рядом, или в другом городе, может быть, в Стерлитамаке, Салавате, где есть неплохая медицина. Мы это обсудим обязательно. Думаю, что будет минимум 100-150 мест, - заключил Рустэм Хамитов.

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