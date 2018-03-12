mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Из уфимского мусора решили "сделать" детское счастье

12 марта 2018, 16:47
В столице Башкирии решили превратить мусор в детское счастье. Благотворительный экомарафон с таким названием стартовал по инициативе общественного проекта “Чистая Уфа”.

Несмотря на название, которое норовит читаться не так, как следует, идея марафона, в целом, неплохая. Активисты предлагают установить специальные экобоксы в учреждениях и организациях города и раздельно собирать бумагу и другую макулатуру. Сырье будет бесплатно вывозиться и сдаваться на вторичную обработку, а вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.

Экомарафон призван решить несколько задач: препятствовать вырубке лесов, очистить город от бумажного мусора и помочь детям. По словам руководителя общественного проекта “Чистая Уфа” Елены Воробевой, бумага – это вторсырье, которое можно и нужно перерабатывать.

- Сейчас имеются такие технологии, когда, к примеру, из белых листов бумаги с печатным или рукописным текстом, каких образуется огромное множество в каждом офисе, даже прошедших через шредер, на выходе получаются такие же белые листы бумаги, - объясняет она.

“Добрые точки” – именно так называются места, где установлены экобоксы. Их в Уфе уже более 300. Активисты “Чистой Уфы” предлагают горожанам активнее подключаться к марафону и помочь расширить сеть “добрых точек”.

Неравнодушные к чистоте родного города и поддержке нуждающихся в дорогостоящем лечении детей могут связаться с координаторами по номеру 8-987-5888-688 или в группе проекта Вконтакте.

Материалы по теме
Грустные итоги Года Экологии: Кроношпан, мусор, смог и рутений в БашкирииМусор в Уфе: Как избавиться от бычков на земле – мнение горожанина
#Новости#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48