Из уфимского мусора решили "сделать" детское счастье

Несмотря на название, которое норовит читаться не так, как следует, идея марафона, в целом, неплохая. Активисты предлагают установить специальные экобоксы в учреждениях и организациях города и раздельно собирать бумагу и другую макулатуру. Сырье будет бесплатно вывозиться и сдаваться на вторичную обработку, а вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей.