Мусор в Уфе: Как избавиться от бычков на земле – мнение горожанина

Журналист осмотрел городские урны и пришел к неутешительным выводам.

Сказать, что в Уфе урн совсем нет, нельзя. Они стоят. Стоят кучами или вовсе не стоят. Почему же мусор летит мимо имеющихся урн, почему фекалии собак лежат на газонах и тротуарах? Отделять эти две вещи нельзя! Это мусор - и в случае с отходами после выгула собак, и в случае бычка от сигареты. И пустая бутылка - тоже мусор.

Возьмем в пример простого парня, идет по бульвару Ибрагимова, курит и пьет колу. Бульвар длинный, докурил, куда бычок выкинуть? Некуда. Он тратит на этот вопрос не более секунды, и если бы в этот самый момент ему на глаза попалась урна... Но её нет. Окинул взглядом всё до конца бульвара, нет урны, бычок летит на землю. Допил колу, и ситуация повторяется. Бутылка ставится на асфальт или летит на газон, вслед за бычком. Воспитан ли он? Стоит ли смотреть с этого ракурса на данную ситуацию? Категорически нет. Почему? Потому что нужно рассматривать первопричину. Причинно-следственную связь.

Другой вариант. Повторяем всю картину на площади перед «Уфа-Ареной». То же самое, но с небольшими отличиями. Урн на площади много. Взгляните со стороны на «Арену» и вы ничего не увидите, но пройдет некоторое время, и вы наконец увидите что-то, напоминающее урну. В чем подвох? А в том, что в пределах видимости их 10-11 штук, но их не разглядеть беглым взглядом, все они сливаются с фоном. На входе в «Арену» стоят по шесть урн, все они металлического цвета.

В парке Якутова проблема с урнами была всегда. Где-то есть, где-то нет, где-то «найди меня». В последнее время завалили парк новыми скамейками, отдельная тема, но посмотрите на новые скамейки с урнами: ставить урну, при этом вшивать её конструктивно в скамейку нецелесообразно. Имея мусор на руках, ты не рассматриваешь вариант наличия урны у скамейки. Неправильный подход, никакой бюджет не выдержит такие траты: прикрепить урну к каждой скамье. Плюс эти урны имеют перфорированный корпус, на просвет, выкрашены в цвет скамейки. Зачем? Поставили большие контейнеры зеленого цвета — замечательно, на фоне леса, опять замаскировали? А на некоторых дорожках от края до края нет урн. Переходить через газон на параллельную дорожку? А зачем?..

Прогуляйтесь у памятника героям Октябрьской революции и Гражданской войны. Урны есть, но их расположение указывает на то, что коммунальщики их преднамеренно прячут. Торчит какой-то хвостик, за каждой скамейкой - это и есть урна. Только присев, ты обратишь внимание на это серое чудо.

А вот так обстоит ситуация со скамейками и урнами рядом с колесом обозрения на Горсовете. Одна урна на четыре скамейки, разумна ли такая экономия?

Ведь в итоге все получается вот так:

Примерно так же все выглядит на скамейках напротив Госцирка. Около одной урна есть, а около другой — пустота.

Недавно открытая «Уфимская верста» в районе остановки «Фирма Мир» поражает своим отношением к урнам. Там установлено более 20 скамеек и ни одной урны! Чем руководствовались создатели этого места — непонятно.

И недавний шедевр, 40 скамеек от фирмы «Мир» до округа Галле. Красивые деревья и ни одной урны! Как вы думаете, куда все будут выбрасывать мусор и окурки, и как быстро погибнут ни в чем не повинные растения?

Немного личного опыта: выгуливая собаку, всегда беру с собой пакетик, нет ничего зазорного в том, чтобы убрать за своим питомцем. Сходила моя собачка на газон перед фасадом дома №145 по ул.Цюрупы, убрал, знаю, что ближайшая урна «хамелеон», не спрячется, она на крыльце «Росбанка», подошел и выкинул. Всё бы ничего, но тут выбегает уборщица с этого банка, видимо, увидела, как я убираю за собакой и иду в сторону крыльца. Короче, мне запретили это делать. Нет и всё. Вытащил пакетик и оставил на крыльце этого банка. Позвонил в банк, ответили, что разберутся. Вот так и живем.

Как избавиться от проблемы с урнами в Уфе

Вношу достаточно простые предложения.

Форма и цвет. Нужно утвердить единую форму урн. Она должна быть удобной и для коммунальщиков, и для пешеходов. Предлагаемый вариант применяется в Вене. Форма вертикальная, имеет великолепную форму отверстия для руки и бычков, защищена от непогоды. Понятно, что полностью копировать урну нецелесообразно. Приспособление для бычков, скорее всего, нужно исключить, но эта простая и приятная мелочь очень сильно дисциплинирует.

Нужно уходить от разношерстности и в принудительном порядке обязать все предприятия привести цвет к единому. Цвет должен «кричать», привлекать. Горожане привыкли, что спецтехника, как правило имеет оранжевый цвет, и это надо учитывать.

Расположение. При установке урн нужно руководствоваться принципом шаговой видимости. На каждом углу перекрестка должна быть урна. Плюс урны необходимо устанавливать в местах, препятствующих прямой видимости, на остановочных пунктах, либо находящиеся на большом удалении друг от друга. Устанавливать их необходимо «лицом к пешеходу» на некоторой высоте, позволяющей человеку без особого труда, не сбавляя ход, не нагибаясь, без баскетбольных замашек, поднести руку и выкинуть мусор. Главная цель - связать все урны условной сетью «видимости».

Необходимо не применять по отношению к урнам принцип стиля и дизайна в соответствии с общей концепцией улиц, парков и фасадов зданий. Они должны быть самостоятельным объектом инфраструктуры города.