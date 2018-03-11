Уфимский ансамбль “Мирас” выступит в международном конкурсе

«Михаил Мурашко приглашает друзей» проводится с 2011 года и в этом году проходит в восьмой раз. В нем примут участие хореографические коллективы и исполнители из Москвы, Пермского края, Нижегородской и Новосибирской областей, Красноярского края, Чувашии, Татарии, Марий Эл. Ожидается приезд участников из стран ближнего и дальнего зарубежья и других регионов Российской Федерации.