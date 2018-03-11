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Уфимский ансамбль “Мирас” выступит в международном конкурсе

11 марта 2018, 14:24
Конкурс состоится 29-31 марта в столице Республики Марий-Эл - в г. Йошкар Ола. Ансамбль из Уфы также выступит двумя сольными концертами в рамках фестиваля.

«Михаил Мурашко приглашает друзей» проводится с 2011 года и в этом году проходит в восьмой раз. В нем примут участие хореографические коллективы и исполнители из Москвы, Пермского края, Нижегородской и Новосибирской областей, Красноярского края, Чувашии, Татарии, Марий Эл. Ожидается приезд участников из стран ближнего и дальнего зарубежья и других регионов Российской Федерации.

Организаторыы конкурса-фестиваля - Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Республики Марий Эл при поддержке Государственной филармонии им. Я. Эшпая Республики Марий Эл, Управления культуры администрации г. Йошкар-Ола.

Президент конкурса-фестиваля и председатель жюри - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Марий Эл, Лауреат Государственных премий, профессор Московского государственного института культуры, академик Международной Академии Информатизации при Организации объединенных наций Михаил Петрович Мурашко. Также в составе жюри конкурса – профессиональные специалисты по современной хореографии, классическому и народному танцу.

- Ежегодно этот фестиваль открывается выступлением профессионального коллектива. В этом году такая честь выпала нашему ансамблю. “Мирас” также в рамках фестиваля выступит двумя сольными концертами в Йошкар-Оле. В программе – песни и танцы народов России и мира, - прокомментировал поездку директор ансамбля Байрас Ишбердин.

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