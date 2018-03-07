В Уфе после трагедии проверяют герметичность газового оборудования в домах

В администрацию района на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были приглашены жильцы заселенных квартир микрорайона «Балановская слобода» и проинструктированы о мерах безопасности. В тот же день был проведен обход десяти построенных блокированных домов с полным осмотром систем вентиляции и дымоотведения. Мэрия поручила застройщику провести тщательное обследование вентиляционных шахт с привлечением специализированной организации и привести их в соответствие с требованиями безопасности.