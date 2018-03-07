Глава Башкирии лично поздравил с 8 Марта успешных женщин

- Человек - самое главное, всё во благо человека, - провозгласил глава Башкирии. - Мы должны еще раз посмотреть варианты оказания социальной помощи на принципах адресности, на принципах справедливости. Не должно быть так, чтобы богатые богатели, а бедные беднели — это один из главных вызовов в нашем обществе. Общество атомизируется: во главе угла — доход, успех, деньги, а моральные ценности отходят на второй, третий план. Это проблема любой рыночной экономики. Мы должны этому сопротивляться.