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Башкирия заняла 28 место по количеству салонов красоты

7 марта 2018, 15:34
На каждую тысячу жителей республики приходится больше двух магазинов косметики или салонов

1 магазин парфюмерии, косметики или 1 салон красоты на 2350 жителей Башкирии. Столько же в Ульяновской области и в Республике Дагестан.

Такую интересную статистику приводит компания Marketing Logic в преддверии главного женского праздника 8 марта. Компания проанализировала индустрию красоты России и выяснила, что меньше и реже своей красотой обеспокоены жительницы Еврейского автономного округа: там 1 магазин или салон красоты приходится на каждые 4710 жителей.

Чаще всего манипуляциями своей красотой занимаются представительницы прекрасного пола Краснодарского края: там больше всего магазинов и салонов красоты – по одному на каждые 1170 жителей.

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