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В Башкирии утвердили план помощи людям старше 60 лет

6 марта 2018, 13:18
Премьер-министр республики подписал распоряжение, в котором определены индикаторы и план по реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения на 2017-2020 годы.

Распоряжение подписано Рустэмом Мардановым 2 марта, а сегодня опубликовано на официальном портале нормативно-правовой информации.

В нем перечислены 17 индикаторов, по которым будет оцениваться, как реализуется план помощи людям старшего поколения, старше 60 лет. Компьютерной, финансовой и правовой грамоте по плану должны обучить 100 процентов обратившихся пожилых граждан.

К 2020 году число гериатрических коек на 10 тысяч граждан старше 60 лет в Башкирии должно вырасти с 1,66 до 2,26.

В плане по реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения предусмотрено решение семи задач, в том числе развитие современных форм социального обслуживания и рынка социальных услуг и формирование условий для досуга пожилым людям.

Так, например, ежегодно порядка 800 человек будут «охвачены социальным туризмом» по 12 маршрутам. С 24 до 184 за четыре года должно вырасти количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Госкомтранс согласно плана должен за 2017-2020 годы приобрести 1264 больших автобусов, предназначенных для перевозки маломобильной группы граждан.

- Никакого дополнительного финансирования у данного плана нет, - пояснили Медиакорсети в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии. - В этот план мы собрали всё, что делается в интересах старшего поколениями всеми министерствами и ведомствами.

- Данный план разработан для обеспечения межведомственного подхода к решению проблем старения населения, - добавили в министерсте.

По данным Башстата на сентябрь 2017 года, в Башкирии проживало около 773 тысячи человек старше 60 лет. Около 14 тысяч человек достигли возраста долгожителей. Им уже исполнилось 90 лет и старше. В стране и республике в целом растет доля пожилого населения, в республике доля населения 60+ составила тогда 19%.

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