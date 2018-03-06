В Башкирии утвердили план помощи людям старше 60 лет

По данным Башстата на сентябрь 2017 года, в Башкирии проживало около 773 тысячи человек старше 60 лет. Около 14 тысяч человек достигли возраста долгожителей. Им уже исполнилось 90 лет и старше. В стране и республике в целом растет доля пожилого населения, в республике доля населения 60+ составила тогда 19%.