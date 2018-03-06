Хамитов про социальную сферу: Для детей надо строить без сучка и задоринки

Напомним, что детские технопарки «Кванториум» создаются во всех регионах страны в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, а также в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», реализуемого Минобрнауки. На сегодняшний день кванториумы представлены в 36 регионах страны. В Башкортостане работают два технопарка «Кванториум» в Уфе и Благовещенске. Ещё одна площадка откроется в этом году на базе Республиканского детского образовательного технопарка.