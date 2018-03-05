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Земфира стала хедлайнером двух крупных российских фестивалей

5 марта 2018, 17:34
Она выступит на крупнейших всероссийских музыкальных фестивалях «Дикая мята» и «Пикник Афиши».

В официальном сообществе Земфиры Рамазановой появилась информация о том, что певица станет хедлайнером двух крупных всероссийских фестивалей – «Дикая Мята» и «Пикник «Афиши».

Фестиваль «Дикая мята» пройдет с 9 по 11 июня 2018 года в деревне Бунырево Алексинского района Тульской области. Вместе с Земфирой здесь на сцену выйдут Mgzavrevi, Mujuice, Браво, Animal Jazzbи 25/17. Фестиваль «Пикник Афиши» пройдет 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве. Среди прочих хедлайнеров этого фестиваля - Belle and Sebastien, Arcade Fire.

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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