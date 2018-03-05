mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе спасли 17-летнего подростка, пытавшегося свести счеты с жизнью

5 марта 2018, 12:08
Молодой человек перелез обратно через балкон, когда увидел полицейских.

5 марта около 10:30 поступила информация о том, что на подъездном балконе многоквартирного дома на улице Генерала Кусимова 15/2 хочет спрыгнуть подросток 2001 года рождения, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты.

На место выехали спасатели, «скорая» и полиция, когда подросток уже свисал с обратной стороны балкона. Увидел полицейских, он перелез обратно. Сотрудник управления гражданской защиты передал парня медицинским работникам – он повредил руку, когда перелезал через балконное перекрытие. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Материалы по теме
В Уфе 18-летний юноша покончил самоубийством, прыгнув с восьмого этажаВидео: Уфимский экстремал прыгнул с крыши 11-этажного домаВ Башкирии женщина прыгнула в окно, когда у неё попытались забрать ребёнка
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48