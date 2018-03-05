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Начало марта в Башкирии: похолодание до –28 и снег

5 марта 2018, 09:56
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня.

В Башкирии вторая неделя марта будет холодной, следует из данных Башгидромета. Сегодня, 5 марта, ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем -4,+1°.

Во вторник, 6 марта, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -10,-15°, днем -4,-9°.

В среду, 7 марта, днем и ночью небольшой снег. Ветер западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью -16,-21°, при прояснениях -23,-28°, днем -9,-14°.

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