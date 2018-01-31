В Уфе суд встал на сторону клиента, погибшего в санатории «Зеленая роща»

ООО «Санаторий Зеленая роща» выплатит компенсацию морального вреда супруге погибшего отдыхающего и его другу по решению Кировского районного суда Уфы, сообщили в пресс-службе прокуратуры района.
- В августе 2017 года уфимец во время отмечания праздника в ресторане санатория поскользнулся на лестнице и получил серьезную травму, от которой скончался, - уточнили в правоохранительном ведомстве.
Жена и друг погибшего потребовали взыскать с санатория компенсацию морального вреда. Судебные эксперты установили, что лестница не соответствовала санитарным и пожарным требованиям.
Суд обязал выплатить супруге погибшего 500 тысяч рублей, другу - 30 тысяч рублей.
- С огромным сожалением подтверждаем, что несчастный случай со смертельным исходом произошел на территории ООО «Санаторий «Зеленая роща» в августе 2017 года, - сообщили в санатории. - Гибель человека наступила по причине получения им черепно-мозговой травмы при падении с высоты собственного роста в состоянии значительного алкогольного опьянения при выходе из заведения общественного питания. Понимаем и разделяем тяжесть утраты с родственниками погибшего. Санаторий был готов к оказанию посильной помощи и содействию родственникам усопшего.
- По настоянию истцов Кировский районный суд Уфы 18 января 2018 года вынес решение о взыскании с ООО «Санаторий «Зеленая роща» морального вреда, вызванного смертью пострадавшего. Решение суда первой инстанции не вступило в законную силу и будет обжаловано в установленном порядке, - уточнили в санатории.