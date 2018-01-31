В Уфе суд встал на сторону клиента, погибшего в санатории «Зеленая роща»

- С огромным сожалением подтверждаем, что несчастный случай со смертельным исходом произошел на территории ООО «Санаторий «Зеленая роща» в августе 2017 года, - сообщили в санатории. - Гибель человека наступила по причине получения им черепно-мозговой травмы при падении с высоты собственного роста в состоянии значительного алкогольного опьянения при выходе из заведения общественного питания. Понимаем и разделяем тяжесть утраты с родственниками погибшего. Санаторий был готов к оказанию посильной помощи и содействию родственникам усопшего.