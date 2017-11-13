В Башкирии женщина отсудила деньги за травму в санатории

Пострадавшая ударилась лицом о деревянную бочку.

53-летняя женщина была в здравнице «Ванна Хамам» в Салаватском районе и ударилась головой о край деревянной бочки из-за сорванного с пазов сиденья, получив уши мягких тканей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Пострадавшая посчитала, что ей были оказаны услуги ненадлежащего качества и обратилась в суд за взысканием с санатория денежной компенсации. Суд требования истицы отклонил, но прокуратуры потребовала отмены решения в апелляционном порядке.