Талгат Таджуддин о биткоинах: Может быть, это пирамида

Вчера, 30 января, глава ЦДУМ России произвел сильное впечатление на аудиторию радиостанции «Маяк», когда в эфире программы «Говорите, мы вас слушаем!» прокомментировал такое веяние времени, как биткоины.
- Непонятно, что это за валюта? Что это за деньги? Может быть, это пирамида. И поэтому мы ничего не можем об этом сказать, сейчас таких новых вещей очень много. Мы видим их каждый день, и обманутых дольщиков. Здесь тоже все может превратиться в дым. Поэтому к этому нужно относиться очень осторожно, — отметил Талгат Таджуддин.
Из его слов многие слушатели сделали вывод, что Верховный муфтий имеет весьма приблизительное представление о предмете обсуждения.