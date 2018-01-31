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Талгат Таджуддин о биткоинах: Может быть, это пирамида

31 января 2018, 09:44
Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в радиоэфире поделился неожиданным мнением по поводу криптовалюты.

Вчера, 30 января, глава ЦДУМ России произвел сильное впечатление на аудиторию радиостанции «Маяк», когда в эфире программы «Говорите, мы вас слушаем!» прокомментировал такое веяние времени, как биткоины.

- Непонятно, что это за валюта? Что это за деньги? Может быть, это пирамида. И поэтому мы ничего не можем об этом сказать, сейчас таких новых вещей очень много. Мы видим их каждый день, и обманутых дольщиков. Здесь тоже все может превратиться в дым. Поэтому к этому нужно относиться очень осторожно, — отметил Талгат Таджуддин.

Из его слов многие слушатели сделали вывод, что Верховный муфтий имеет весьма приблизительное представление о предмете обсуждения.

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#Новости#Религия#Татьяна Майорова,#Политика
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