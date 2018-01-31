Двое участников «забастовки избирателей» в Уфе заплатят большие штрафы

Напомним, «забастовка избирателей» прошедшая в Уфе 28 января, не была согласована властями, хотя ее организаторы считают иначе. В ходе акции полицией было задержано 66 человек, большая часть которых была отпущена, протоколы были составлены лишь на 20 человек. Ранее были рассмотрены административные дела, возбуждённые ещё на двух участников шествия Елену Масайло и Рамиса Аксанова. Масайло за повторное нарушение правил участия в публичных мероприятиях было назначено 10 суток ареста, Аксанов отделался двадцатью часами обязательных работ.