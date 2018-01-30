В Башкирии снижение доходов населения отразилось на медпрофилактике

И тем не менее эти два примера являются, скорее, исключением из общего правила, которое гласит о том, что медицинская профилактика в стране находится на весьма низком уровне. Почти у каждого в памяти есть печальные примеры, когда от инфаркта или инсульта погибал человек, недавно прошедший диспансеризацию. Однако, по мнению медиков, тут не всегда уместно говорить о низком качестве обследования.