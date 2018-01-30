В Башкирии после проверок ревизоров уволили более 20 чиновников

В 2017 году в ходе проверок контрольно-счетная палата выявила многочисленные серьезные нарушения в использовании государственного и муниципального имущества. Об этом сообщил сегодня аудитор КСП Владимир Малков на заседании комитета по аграрным вопросам Госсобрания-Курултая.