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В Башкирии после проверок ревизоров уволили более 20 чиновников

30 января 2018, 15:58
В результате проверок контрольно-счетной палаты Башкирии в 2017 году уволили с занимаемых должностей 21 чиновника. Краткий отчет был представлен сегодня в Госсобрании-Курултае республики.

В 2017 году в ходе проверок контрольно-счетная палата выявила многочисленные серьезные нарушения в использовании государственного и муниципального имущества. Об этом сообщил сегодня аудитор КСП Владимир Малков на заседании комитета по аграрным вопросам Госсобрания-Курултая.

По словам Малкова, стоимость неучтенного имущества составила более 8 миллиардов рублей. Было исправлено нарушений на общую сумму более 800 миллионов. Внесено объектов в реестр государственного и муниципального имущества и возвращено в казну более 7 миллиардов.

- За допущенные нарушения по требованию контрольно-счетной палаты к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 300 должностях лиц, уволено 21, - уточнил Малков.

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#Новости#Госсобрание Башкирии#Наталья Кузнецова#Общество
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