В Башкирии в ЗАГСАх начнут отговаривать желающих развестись

Проект запустят уже в этом году в Демском районе Уфы, Благовещенске, Благовещенском и Кармаскалинском районах. В ЗАГСах, районных и мировых судах организуют комнаты примирения, где специалисты по семейным отношениям будут общаться с парами, решившими развестись.