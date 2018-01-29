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В Башкирии в ЗАГСАх начнут отговаривать желающих развестись

29 января 2018, 10:27
В ЗАГСах и судах появятся специальные комнаты примирения.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «ФБС» реализует социальный проект «Что может быть семьи дороже?» с целью снижения количества разводов и разрешения конфликтных ситуаций, подталкивающих семейные пары к расторжению брака, сообщает «Башинформ».

Проект запустят уже в этом году в Демском районе Уфы, Благовещенске, Благовещенском и Кармаскалинском районах. В ЗАГСах, районных и мировых судах организуют комнаты примирения, где специалисты по семейным отношениям будут общаться с парами, решившими развестись.

В проекте будут анализироваться причины, приводящие к разводам, выработка вариантов их урегулирования и создание эффективной модели профилактики разводов. Независимые специалисты – медиаторы, помогут разобраться в семейном конфликте и урегулировать его.

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