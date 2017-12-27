В Башкирии отцы после развода все чаще пытаются оставить детей с собой

В Башкирии сохраняется тенденция к тому, что после развода отцы детей желают, чтобы они жили с ними, а не с мамой. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

От многочисленных попыток отцов через суд оставить ребенка с собой Скоробогатова сообщила сегодня в эфире радио "Эхо Москвы в Уфе". Она отметила также, что судьи, принимая решения, основываются на базовых интересах ребенка.