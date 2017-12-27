В Башкирии отцы после развода все чаще пытаются оставить детей с собой
Сегодня, 16:57ОбществоНаталья Кузнецова
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В Башкирии сохраняется тенденция к тому, что после развода отцы детей желают, чтобы они жили с ними, а не с мамой. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.
От многочисленных попыток отцов через суд оставить ребенка с собой Скоробогатова сообщила сегодня в эфире радио "Эхо Москвы в Уфе". Она отметила также, что судьи, принимая решения, основываются на базовых интересах ребенка.
- В большинстве случаев разбирательства в суде основываются на психологическом исследовании, на том, к кому привязан ребенок, с кем ему комфортно, с кем сложились устойчивые добропорядочные, гармоничные отношения, - отметила Скоробогатова. - Это идет в основу. Потом уже рассматривается заработная плата, где жить, состояние и так далее.
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