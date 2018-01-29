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В Башкирии на заводе рабочему зажало руки конвейером

29 января 2018, 10:57
Работодатель оштрафован на 380 тысяч рублей.

Гострудинспекция признала администрацию сахарного завода, расположенного в Мелеузе, виновной в тяжком несчастном случае на производстве, в результате которого мужчина получил серьезные травмы рук. Об этом сообщается на сайте Гострудинспекции РБ.

ЧП произошло в цеху сушки сахара. Руки наладчика оказались зажаты между приводным барабаном и лентой конвейера во время работы механизма. В результате пострадавший получил множественные травмы и переломы.

По итогам проверки Гострудинспекции предприятие решено было оштрафовать на 380 тысяч рублей за слабый контроль за соблюдением правил безопасности на производстве.

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#Новости#ЧП#Татьяна Майорова,#Происшествия
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