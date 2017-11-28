В Башкирии работник получит 430 тысяч рублей за производственную травму

Мужчина упал с лестницы высотой почти в пять метров.

Октябрьский городской суд обязал взыскать с ООО «И-Терминал» 430 тысяч рублей моральной компенсации за пострадавшего на производстве сотрудника, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

32-летний мужчина работал стропальщиком на предприятии в городе Новый Уренгой. В декабре 2015 года он упал с лестницы высотой в пять метров при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Пострадавший получил производственную травму, его госпитализировали в больницу, где в экстренном порядке провели операцию.