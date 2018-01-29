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В Башкирии больница чуть не оставила диабетиков без тест-полосок

29 января 2018, 17:27
Больница заказала почти на 700 полосок меньше, чем было необходимо.

Городская больница №1 города Октябрьского направила сводную потребность в лекарствах на текущий год для льготников, но сотрудники снизили объем препаратов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В документе была заявлена потребность в 40 упаковок тест-полосок для диабетиков в то время как в 500 полосках нуждались 46 пациентов. Таким образом, был занижен объем на лекарства более, чем на 700 полосок.

В адрес главврача больницы прокуратура внесла представления, после которого были внесены все необходимые изменения. Замглавврача привлекли к дисциплинарной ответственности.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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