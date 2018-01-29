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К столетию Башкирии 106 строящихся объектов сделали юбилейными

29 января 2018, 15:06
Правительство Башкирии сообщило о ходе реализации проекта "Столетию Башкортостана - 100 новых объектов". В перечень включены 106 объектов, учитывая, что сам план был принять в сентябре, а до юбилейной даты осталось чуть больше года, очевидно, что власти включили в список уже строящиеся объекты.

Как следует из сообщения правительства, к юбилею планируется сдать 18 детсадов,

- 17 школ,

- 13 комплексных объектов, объединяющих воспитательные, образовательные, социокультурные учреждения,

- 7 физкультурно-оздоровительных комплексов,

- 5 домов культуры,

- 4 бассейна,

- 4 ледовых катка и др.

- Формирование перечня обеспечивалось по принципу «не менее одного объекта в каждом муниципалитете», - говорится в сообщении правительства республики. - На начало 2018 года уже введены в эксплуатацию 14 объектов, в том числе 5 детских садов в Буздякском, Гафурийском, Давлекановском, Татышлинском и Янаульском районах, а также 3 школы в Кировском, Демском районах Уфы и в селе Нагаево. До конца года планируется завершить строительство и реконструкцию 21 объекта. Наиболее крупные из них – школы – на 1225 учащихся в Стерлитамаке и на 825 мест – в селе Бакалы.

Напомним, с идей построить 100 объектов к столетию республики глава региона Рустэм Хамитов выступил в августе прошлого года. Он также заявлял, что к их строительству должны подключиться промышленные предприятия.

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#Новости#Правительство Башкирии#Наталья Кузнецова#Экономика
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