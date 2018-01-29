К столетию Башкирии 106 строящихся объектов сделали юбилейными

- Формирование перечня обеспечивалось по принципу «не менее одного объекта в каждом муниципалитете», - говорится в сообщении правительства республики. - На начало 2018 года уже введены в эксплуатацию 14 объектов, в том числе 5 детских садов в Буздякском, Гафурийском, Давлекановском, Татышлинском и Янаульском районах, а также 3 школы в Кировском, Демском районах Уфы и в селе Нагаево. До конца года планируется завершить строительство и реконструкцию 21 объекта. Наиболее крупные из них – школы – на 1225 учащихся в Стерлитамаке и на 825 мест – в селе Бакалы.