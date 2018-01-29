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ГИБДД Башкирии пытается привлечь к ответственности заместителя мэра Сибая

29 января 2018, 10:35
Инспектора считают, что он покинул место ДТП, где сбил человека.

В начале января мы писали, что жители Сибая обвинили заместителя главы администрации города Наиля Халиуллина, в том, что он, находясь в нетрезвом состоянии сбил двух человек. Свои обвинения они подтверждали видеозаписью, на которой человек, похожий на Халиуллина, спорил с пешеходами, представляясь при этом таксистом.

Сам Наиль Халиуллин 9 января заявил нашему агентству, что информация о наезде - «фейк», поскольку запись была сделана год назад, а представляясь таксистам он решил подыграть молодым людям.

Как выяснилось 9 января, мировой суд Сибая прекратил дело об оставлении места происшествия. Однако инспектора сибайского отдела ГИБДД успешно обжаловали отказ мирового судьи рассматривать дело (постановление имеется в распоряжении редакции), и теперь его рассмотрят повторно.

Согласно кодексу об административных правонарушениях за оставление места ДТП Халиуллину грозит лишение прав на полтора года, либо арест на 15 суток.

Получить комментарий от Наиля Халиуллина на момент написания материала пока не удалось.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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