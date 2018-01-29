ГИБДД Башкирии пытается привлечь к ответственности заместителя мэра Сибая

В начале января мы писали, что жители Сибая обвинили заместителя главы администрации города Наиля Халиуллина, в том, что он, находясь в нетрезвом состоянии сбил двух человек. Свои обвинения они подтверждали видеозаписью, на которой человек, похожий на Халиуллина, спорил с пешеходами, представляясь при этом таксистом.