Банк УРАЛСИБ в Башкортостане увеличил объемы автокредитования в 5 раз

«На протяжении всего года мы отмечали рост количества кредитных заявок. Особенно высокая динамика была зафиксирована во втором полугодии 2017 года, – отмечает управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев. – Особой популярностью у клиентов пользуются автомобили Lada – на эту марку приходится около 30% от общего числа заявок и выдач кредитов. На втором месте – Hyundai и KIA. Меньшие равные доли у Nissan, Renault и Volkswagen».