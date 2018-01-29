Банк УРАЛСИБ в Башкортостане увеличил объемы автокредитования в 5 раз

Значительный рост объемов связан с реализацией комплекса мероприятий по развитию автокредитования. Так, в августе банк присоединился к двум программам государственного субсидирования: «Первый автомобиль» –для клиентов, приобретающих первую машину в собственность, и «Семейный автомобиль» – для семейных людей с двумя и более несовершеннолетними детьми. В 2018 годуБанк продлил срок действия программы. При этом первоначальный взнос был снижен до 10%.
Также были улучшены условия кредитования: появилась возможность получения кредита по 2-м документам, увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн рублей по программе «Автопартнер», введен в действие тариф «Без каско».
«На протяжении всего года мы отмечали рост количества кредитных заявок. Особенно высокая динамика была зафиксирована во втором полугодии 2017 года, – отмечает управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе Марат Мамлеев. – Особой популярностью у клиентов пользуются автомобили Lada – на эту марку приходится около 30% от общего числа заявок и выдач кредитов. На втором месте – Hyundai и KIA. Меньшие равные доли у Nissan, Renault и Volkswagen».
Сейчас в линейке Банка УРАЛСИБ-пять видов кредитных продуктов для приобретения автомобиля, по которым можно купить новый или подержанный автомобиль на удобных условиях. Подробности программ, ставки и условия можно узнать на сайте Банка и в офисах продаж.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» FitchRatings, «B-» Standard&Poor’sи «B3» Moody’sInvestorsService.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 485 банкоматов, 518 платежных терминалов и 23 689 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.