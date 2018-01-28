В Стерлитамаке устранили последствия обрушения надземного перехода

Напомним, 26 января в Стерлитамаке обрушился надземный переход, соединяющий механический цех и административный корпус завода «Машстрой» на улице Гоголя. Одно из зданий было оборудовано под жилые помещения, откуда было эвакуировано 139 человек. Жертв в результате обрушения не было.