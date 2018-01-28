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В Стерлитамаке устранили последствия обрушения надземного перехода

28 января 2018, 15:22
Жители эвакуированных домов вернулись к себе в квартиры.

Об этом сообщил телеканал БСТ. Эксперты оценили повреждения и заявили, что жизни местных жителей ничего не угрожает.

Напомним, 26 января в Стерлитамаке обрушился надземный переход, соединяющий механический цех и административный корпус завода «Машстрой» на улице Гоголя. Одно из зданий было оборудовано под жилые помещения, откуда было эвакуировано 139 человек. Жертв в результате обрушения не было.

По предварительной версии, спровоцировали обрушение неэксплуатируемого надземного перехода охотники за металлоломом, которые срезали металлические крепления, удерживающие конструкцию. Местные жители рассказали, что порой на заводе орудуют сразу несколько бригад, вывозящих чугунные станки.

На месте ЧП был обнаружен газосварочный аппарат. Сейчас правоохранительные органы разыскивают подозреваемых.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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