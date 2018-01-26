Сведений о пострадавших пока нет.

Сегодня примерно в три часа дня в Стерлитамаке обрушился надземный пешеходный переход неэксплуатируемой части здания завода «Машстрой» по ул. Гоголя , следует из сообщения на официальном сайте МЧС по РБ. «Медиакорсети» в пресс-службе МЧС пояснили, что часть здания оборудована под жилые помещения, а часть принадлежит заводскому предприятию, которое сейчас никем не используется.

К месту направлены силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 6 единиц техники и 21 человек, в том числе от МЧС 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС. Сведений о пострадавших пока нет. Вся информация уточняется.

Медиакорсеть следит за развитием событий.