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В каких полезных химических реакциях участвует сода

Знакомство с азами химии в школе традиционно начинается с реакции воздействия уксуса на пищевую соду. Сегодня сода – будь то кальцинированная или пищевая - стала привычным предметом обихода в нашей жизни, и мало кто задумывается о том, что различные способы ее применения связаны с теми или иными химическими реакциями. Предлагаем читателям проверить свои знания на эту тему.

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