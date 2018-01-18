В БСК подвели производственные итоги 2017 года

По выпуску твердого каустика, пищевой соды и соляной кислоты достигнуты рекордные показатели.

По итогам 2017 года БСК увеличила выпуск кальцинированной и каустической соды, бикарбоната натрия и соляной кислоты.

В прошлом году предприятием было выпущено более 1,7 миллиона тонн кальцинированной соды, что на 5% больше показателей 2016 года. Кальцинированная сода - основной продукт компании, его производственные показатели с каждым годом увеличиваются.

Успехи достигнуты БСК и в производстве пищевой соды. В 2017 году выпущено более 149 тысяч тонн очищенного бикарбоната натрия, рост составил 9%. В прошлом году производство отметило свой 50 летний юбилей, у БСК большие планы по реконструкции цеха ОБН, сумма вложений в которую составит более 1 млрд рублей.

Хорошие результаты демонстрирует предприятие по твердому каустику. В 2017 году было произведено более 49 тысяч тонн твердого натра, что на 6 % превышает показатели 2016 года.

На 23% по сравнению с 2016 годом увеличилось производство соляной кислоты, что связано с возросшим спросом на данный продукт среди потребителей.

Таким образом, по итогам прошлого года Башкирская содовая компания достигла рекордных цифр по выпуску твердого каустика, пищевой соды и соляной кислоты.

В планах компании на 2018 год сохранить рост объемов производства для максимального удовлетворения потребностей рынка.